Полиция задержала водителя фуры, похищавшего товары у подмосковных бизнесменов

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Водителя грузовика, подозреваемого в краже товаров у подмосковных компаний, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Водителя наняли для перевозки партии бытовой техники из подмосковного Жуковского в Симферополь. На складе машину загрузили и опломбировали. Фура вышла в рейс. Владелец отслеживал передвижение машины и заметил, что водитель делает в пути длительные остановки. Он запросил точные координаты фуры, однако по ним машины не оказалось, а перевозчик и диспетчер перестали выходить на связь. Ущерб от пропажи товара составил 5 млн рублей», — говорится в сообщении.Вскоре с потерпевшим связался неизвестный и предложил вернуть товар за треть от его стоимости. Предприниматель отказался и обратился в полицию. Правоохранителям удалось установить и задержать водителя фуры. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Бурятии.
Следствие выявило причастность задержанного ещё к одному аналогичному преступлению, в ходе которого у компании из Подольска были похищены товары на 2 млн рублей.
Расследование продолжается, ведутся поиски всех причастных к кражам.
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