В Мексике зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа A(H5N2)

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Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) в Мексике, закончившийся летальным исходом. Информация опубликована на сайте организации.
В сообщении указано, что 23 мая Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике сообщил Панамериканской организации здравоохранения/ Всемирной организации здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ) о подтвержденном смертельном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), выявленном у жителя штата Мехико
Имеется в виду первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), зарегистрированный в мире, и первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5, зарегистрированном в Мексике.
Отмечается, что 59-летний пациент не имел контактов с домашней птицей или другой живностью. До появления острых симптомов мужчина три недели был прикован к постели по другим причинам, рассказали родственники пациента.
По информации ВОЗ, 17 апреля у больного поднялась высокая температура, возникла затрудненность дыхания, тошнота, диарея и общее недомогание. 24 апреля пациент обратился за медпомощью и в тот же день «скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием».
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Имеется в виду первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), зарегистрированный в мире, и первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5, зарегистрированном в Мексике.
Отмечается, что 59-летний пациент не имел контактов с домашней птицей или другой живностью. До появления острых симптомов мужчина три недели был прикован к постели по другим причинам, рассказали родственники пациента.
По информации ВОЗ, 17 апреля у больного поднялась высокая температура, возникла затрудненность дыхания, тошнота, диарея и общее недомогание. 24 апреля пациент обратился за медпомощью и в тот же день «скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием».
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Алина Юрчак