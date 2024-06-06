«Ходите и оборачивайтесь»: Избитому толпой ветерану СВО пригрозили расправой

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Жестоко избитый в Ростове-на-Дону участник специальной военной операции заявил об угрозах. Об этом военнослужащий рассказал Телеграм-каналу Don Mash.
Кадры с избиением ветерана появилось в сети в конце апреля. Супруга ростовчанина заявила, что ее мужа избили украинцы, которых она на видео назвала «хохлами».
Как утверждает боец, нападавшие угрожали ему в отделении полиции.
Участник спецоперации и его жена возмутились тем, что напавшие не заключены под стражу, — им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Как утверждает боец, нападавшие угрожали ему в отделении полиции.
«Теперь ходите и оборачивайтесь по району», — цитирует военный их слова.Он также стал свидетелем разговора задержанных. Один из них предложил другому напасть с ножом на ветерана СВО, когда тот пойдет в больницу. Второй подозреваемый якобы заявил, что сможет «отмазать» товарищей, обратившись к папе-прокурору.
Участник спецоперации и его жена возмутились тем, что напавшие не заключены под стражу, — им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Алина Юрчак