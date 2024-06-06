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«Ходите и оборачивайтесь»: Избитому толпой ветерану СВО пригрозили расправой

В Ростове-на-Дону избитый группой людей боец спецоперации заявил об угрозах
06 июня 2024, 06:53
Фото: istock / globalmoments

Фото: istock / globalmoments

Жестоко избитый в Ростове-на-Дону участник специальной военной операции заявил об угрозах. Об этом военнослужащий рассказал Телеграм-каналу Don Mash.
Кадры с избиением ветерана появилось в сети в конце апреля. Супруга ростовчанина заявила, что ее мужа избили украинцы, которых она на видео назвала «хохлами».

Как утверждает боец, нападавшие угрожали ему в отделении полиции.



«Теперь ходите и оборачивайтесь по району», — цитирует военный их слова.
Он также стал свидетелем разговора задержанных. Один из них предложил другому напасть с ножом на ветерана СВО, когда тот пойдет в больницу. Второй подозреваемый якобы заявил, что сможет «отмазать» товарищей, обратившись к папе-прокурору.

Участник спецоперации и его жена возмутились тем, что напавшие не заключены под стражу, — им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#сво
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В Мексике зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа A(H5N2)
ВОЗ: в Мексике выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N2
06 июня 2024, 06:12

Фото: istock / Eugeneonline

Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) в Мексике, закончившийся летальным исходом. Информация опубликована на сайте организации.
В сообщении указано, что 23 мая Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике сообщил Панамериканской организации здравоохранения/ Всемирной организации здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ) о подтвержденном смертельном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), выявленном у жителя штата Мехико

Имеется в виду первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), зарегистрированный в мире, и первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5, зарегистрированном в Мексике.

Отмечается, что 59-летний пациент не имел контактов с домашней птицей или другой живностью. До появления острых симптомов мужчина три недели был прикован к постели по другим причинам, рассказали родственники пациента.

По информации ВОЗ, 17 апреля у больного поднялась высокая температура, возникла затрудненность дыхания, тошнота, диарея и общее недомогание. 24 апреля пациент обратился за медпомощью и в тот же день «скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием».

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Спецслужбы Франции задержали выходца из Донбасса по подозрению в подготовке теракта
Во Франции арестовали мужчину из ДНР по подозрению в подготовке теракта
06 июня 2024, 06:01

Фото: istock / Diy13

Правоохранители Франции арестовали русскоязычного украинца ДНР, пытавшегося подорвать транспорт с военной помощью для Украины. Об этом информирует Le Journal du Dimanche.
По информации источника, мужчину задержали в столичной больнице Шарль-де-Голль. Оказалось, он является уроженцем Донбасса. Его подозревают в попытке подрыва машины с использованием самодельного взрывного устройства.

После ареста в номере обвиняемого провели обыск. На месте были обнаружены предметы и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств, стрелковое оружие и поддельные документы. Одно из СВУ взорвалось. Отель пришлось эвакуировать.

По данным издания, целью задержанного было взорвать французское военное снаряжение, предназначенное для ВСУ. Сейчас украинцем занимаются сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции.

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#оружие
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#днр
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На Кузбассе в ДТП с двумя трамваями пострадали 30 человек
30 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерово
06 июня 2024, 05:50

Фото: istock / gorodenkoff

В результате столкновения двух трамваев в Кемерово, по предварительным данным, пострадали 30 человек. Два пассажира вылетели из салона прямо на проезжую часть.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, утром на Логовом шоссе около 7:35 по местному времени одного из трамваев отказали тормоза, и уже на Кузнецком мосту он на скорости врезался в спереди идущий вагон.

В момент ДТП в трамваях находились пассажиры, некоторые из них получили сильные ушибы, а два человека на повороте вылетели прямо на дорогу.

Также известно, что в результате аварии зажало одного из водителей трамвая.

В настоящее время в районе ДТП движения парализовано. На месте работают правоохранители, следователи и оперативники. По факту аварии возбудили уголовное дело по статье за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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#пассажиры
#кемерово
#авария
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«Доказал», что не трус: Военный сбежал со службы, купил наркотики и расстрелял сослуживцев
Начался суд над рядовым за покупку наркотиков и расстрел сослуживцев за упреки
06 июня 2024, 03:42

Фото: istock / TACrafts

Южный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении военнослужащего Александра Ткаченко, который покинул воинскую часть, приобрел наркотики, вернулся и расстрелял двух сослуживцев, упрекавших его в трусости. Об этом стало известно «Газете.Ru».
Водитель-механик в звании рядового служил по контракту в Волгограде. 3 августа 2023 года он не вернулся в воинскую часть после лечения в госпитале и проводил время «по своему усмотрению» в Волгограде и Воронеже. 23 августа правоохранители задержали мужчину в Воронеже — спустя час после того, как он забрал закладку с 0,42 грамма «соли» — наркотическое вещество «a — Пирролидиновалерофенон».

После задержания он был передан военной комендатуре — 28 августа отправили Ткаченко в другую часть для продолжения службы в Воронеже. Но 4 сентября Ткаченко снова сбежал, а его подразделение отправили под Херсон.

8 октября Ткаченко самостоятельно доехал до места службы, но руководству не сообщил о своем прибытии, а продолжал проводить время как хочется. В столовой он распивал алкоголь с наводчиком-оператором мотострелкового отделения младшим сержантом Савельевым и поваром взвода рядовым Яковлевым. Они сказали Ткаченко, что он боится принимать участие в военных действиях, поэтому сбежал из части.

В ответ на эти упреки рядовой спустя несколько часов совершил несколько выстрелов по сослуживцам из автомата АК-12. Савельев скончался от полученных ран, Яковлева госпитализировали с ранением ноги.

Ткаченко сбежал, но его задержали следующим утром.

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В столичном метрополитене мужчина погиб после падения под поезд на «Тверской»
05 июня 2024, 22:32

Фото: iStock/spacedrone808

В столичном метрополитене на станции «Тверская» мужчина упал под поезд и погиб. Движение на Замоскворецкой линии метро временно приостановлено от станции «Автозаводская» до «Белорусской». Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
«На Замоскворецкой линии нет движения от «Автозаводской» до «Белорусской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Уточняется, что на путях находится человек, однако в каком он состоянии, не уточняется.

По последним данным движение на Замоскворецкой линии уже восстановлено и вводится в график.

Ранее сообщалось, что пассажиров эвакуировали на станции столичного метро «Спортивная». Пассажирам пришлось самостоятельно выбираться пешком по тоннелям. Среди них были пострадавшие.

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Российские хакеры атаковали сайт компании, ремонтирующей танки для ВСУ
Сайт испанской компании по ремонту танков Leopard для ВСУ подвергся кибератаке
05 июня 2024, 20:13

Фото: iStock/welcomia

Российские хакеры атаковали сайт испанской компании, занимающейся ремонтом немецких танков Leopard для украинской армии. Об этом сообщает местная газета Periodico.
Отмечается, что кибератаке подвергся сайт компании General Dynamics European Land Systems, производящей вооружения и занимающейся ремонтом военной техники.

Ресурс был недоступен 4 июня.

Представители компании подтвердили, что на их сайт действительно совершалась атака. Ответственность за это, по их словам, взяла на себя российская хакерская группировка NoName057.

Ранее российские хакеры взломали 100 украинских сайтов и разместили на них цитату президента Владимира Путина о братстве народов России и Украины.

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#танки
#ремонт
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Появились кадры задержания подозреваемых в организации экстремистской деятельности
В Москве задержали подозреваемых в организации экстремистской деятельности
05 июня 2024, 19:21

Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве задержали семерых мужчин, подозреваемых в организации экстремистской деятельности. Об этом пишет РЕН ТВ, прилагая кадры задержания преступников.
По данным следствия, граппа лиц создала сообщество, целью которого было совершение преступлений экстремистской направленности. Они создали сообщество в соцсети, с помощью которого вербовали новых людей, включая несовершеннолетних подростков.


Пресечь их деятельность смогли совместными усилиями сотрудники Следственного комитета РФ, управления ФСБ РФ по Москве и Московской области и МВД РФ. В местах проживания фигурантов уже были проведены обыски.

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#экстремизм
#задержание
#полиция
#видео
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Вейпы и суши взамен на оральный секс: Что известно о педофиле из Химок
В Химках задержан 50-летний педофил, заманивавший школьниц подарками и едой
05 июня 2024, 18:17

Фото: istock/Giuda90

В Химках задержали 50-летнего педофила Назима, который заманивал несовершеннолетних девочек дорогими подарками, обещал угостить роллами, а после этого уговаривал на оральный секс.
Самые шокирующие факты этой истории собрала редакция «Радио 1».


Предыстория


По словам отца одной из девочек, которая стала жертвой химкинского педофила, мужчина является хозяином местного табачного магазина.

Местные жители рассказывают, что Назим регулярно продавал электронные и простые сигареты несовершеннолетним. При этом его магазин находится рядом со школой. Кроме того, туда периодически приходили люди в неадекватном состоянии. Предположительно, они находились под действием наркотиков.

По предварительным данным, педофил искал несовершеннолетних девочек в интернете, а после заманивал их домой под разными предлогами: поиграть с котёнком, подарить духи или поесть суши. Согласившихся девочек он просил об интимных услугах и оральном сексе. При этом некоторые из несовершеннолетних пожаловались, что он пытался их лапать.

В итоге одна девочка всё же решилась рассказать родителям о мужчине, который очень настойчиво к ней пристаёт. Взрослые сразу обратились в полицию.

Незамедлительная расплата за содеянное


Пока полицейские разбираются с 50-летним владельцем табачного магазина, родители девочки, которой он домогался, разнесли топором его торговую точку.

Два дня назад отец решил разобраться с обидчиком дочери и, вооружившись топором, отправился на встречу с Назимом, однако на месте его не оказалось. Тогда мужчина разбил топором окна магазина.

Дочь призналась, что покупала вейпы в этом магазине, после чего хозяин начал настойчиво зазывать её в гости.

Реакция полиции


Полиция задержала хозяина табачного магазина по подозрению в педофилии. Сейчас он находится в СИЗО. Отмечается, что суд арестовал мужчину по статье Уголовного кодекса о совершении развратных действий в отношении двух и более лиц.

В настоящее время следователи выясняют, сколько школьниц стали жертвами химкинского педофила. Пока удалось выявить и опросить двух девочек.

Реакция родственников педофила


Родственники Назима отрицают все обвинения в его адрес. Они утверждают, что его подставили, а травлю организовали конкуренты. Виновен ли Назим, будет разбираться полиция.

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В Москве полуголый мужчина кинулся под машину, а затем прыгнул в реку
05 июня 2024, 17:27

Фото: istockphoto/klug-photo

Необычный инцидент произошёл сегодня, 5 июня, в центре столицы. Полуголый мужчина сначала атаковал автомобиль, а потом прыгнул в Москву-реку и уплыл.
Как рассказал полицейским водитель машины, он только что начал движение на светофоре на Народной улице. Внезапно ему на капот бросился неизвестный мужчина. Из одежды на нём были шорты, передаёт телеграм-канал Baza. Водитель резко затормозил. Мужчина, выкрикивая что-то нечленораздельное, отбежал в сторону, по-видимому, не получив никаких повреждений.

После этого полуголый экстремал направился в сторону реки и прыгнул в воду. Он довольно быстро переплыл реку и вышел на противоположном берегу уже без шорт. По мнению водителя, незнакомец был в состоянии изменённого сознания.

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