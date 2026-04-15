Полиция задержала вооруженного мужчину у гольф-клуба Трампа в Лос-Анджелесе

Фото: iStock/Prasit Supho

В Лос-Анджелесе полицейские схватили мужчину в бронежилете рядом с гольф-клубом Дональда Трампа. При нем нашли заряженную короткоствольную винтовку и револьвер. Об этом пишет New York Post.



Оружие он раскрасил в зеленый и фиолетовый цвета. На нем виднелись фразы «‎Чего такой серьезный?»‎ и «‎Давай-ка нарисуем тебе улыбку»‎. Силовики приехали к Национальному гольф-клубу Трампа после звонка очевидца. Возле комплекса они нашли подозреваемого и изъяли у него арсенал. Мужчине вменили незаконное хранение огнестрельного оружия.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение уха. В сентябре случилась еще одна попытка атаки во время игры в гольф. Нападавшего схватили, политик не пострадал.

Дарья Осипова

