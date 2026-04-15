Полиция задержала вооруженного мужчину у гольф-клуба Трампа в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе полицейские схватили мужчину в бронежилете рядом с гольф-клубом Дональда Трампа. При нем нашли заряженную короткоствольную винтовку и револьвер. Об этом пишет New York Post.
Оружие он раскрасил в зеленый и фиолетовый цвета. На нем виднелись фразы «Чего такой серьезный?» и «Давай-ка нарисуем тебе улыбку». Силовики приехали к Национальному гольф-клубу Трампа после звонка очевидца. Возле комплекса они нашли подозреваемого и изъяли у него арсенал. Мужчине вменили незаконное хранение огнестрельного оружия.
13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение уха. В сентябре случилась еще одна попытка атаки во время игры в гольф. Нападавшего схватили, политик не пострадал.
