23 марта 2026, 18:08

Востоковед Долгов: Трамп начал переговоры с Тегераном из-за ударов Ирана

Эффективные удары Ирана по военным объектам США и Израиля стали причиной начала переговоров Вашингтона с Тегераном. Так считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.





Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана на пять дней после продуктивных переговоров с руководством этой страны.





«На мой взгляд, именно ответные удары Ирана способствовали тому, что Трамп и представители США начали переговоры с Ираном — вероятно, негласные, неофициальные, но они, безусловно, были. И сейчас Трамп заявляет об успехах на этих контактах. Насколько это соответствует действительности — покажет время», — отметил Долгов в разговоре с Life.ru.

«Кстати, если у нас есть способ выйти из этой ситуации, думаю, мы обратимся к Путину, чтобы он выступил в качестве посредника в переговорах между Трампом и иранским руководством», — не исключил Вайхерт.