Эксперт раскрыл причину начала переговором Трампа с Ираном

Востоковед Долгов: Трамп начал переговоры с Тегераном из-за ударов Ирана
Эффективные удары Ирана по военным объектам США и Израиля стали причиной начала переговоров Вашингтона с Тегераном. Так считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана на пять дней после продуктивных переговоров с руководством этой страны.
«На мой взгляд, именно ответные удары Ирана способствовали тому, что Трамп и представители США начали переговоры с Ираном — вероятно, негласные, неофициальные, но они, безусловно, были. И сейчас Трамп заявляет об успехах на этих контактах. Насколько это соответствует действительности — покажет время», — отметил Долгов в разговоре с Life.ru.
Эксперт подчеркнул, что Иран выдержал первоначальную агрессию и смог нанести ответные эффективные удары. Объявленный Трампом перерыв может послужить для достижения какого-то консенсуса, считает Долгов. Он не исключил, что Тегеран пойдет на некоторые уступки, а это станет лучшим вариантом для всех участников конфликта и для мирового сообщества в целом.
Тем временем американский аналитик по вопросам безопасности Брэндон Вайхерт заявил RT, что в случае начала наземной операции в Иране Израиль может применить ядерное оружие.
Он также добавил, что Тегеран сделает все, чтобы конфликт для США и их партнеров становился дороже.
«Кстати, если у нас есть способ выйти из этой ситуации, думаю, мы обратимся к Путину, чтобы он выступил в качестве посредника в переговорах между Трампом и иранским руководством», — не исключил Вайхерт.