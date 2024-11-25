В российском городе нашли тело убитого младенца, его брат-близнец в больнице

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В Таганроге обнаружили тело убитого младенца, а на его брата-близнеца было совершено покушение. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета по Ростовской области.
Отмечается, что в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела шестимесячного мальчика с признаками насильственной смерти. На его брата-близнеца было совершено покушение, мальчик с телесными ранениями попал в больницу.
Следователи и криминалисты провели осмотр места обнаружения ребёнка, назначены необходимые экспертизы. Также проверяется версия о причастности родителей к убийству и покушению на убийство детей. Возбуждены соответствующие уголовные дела.
Также региональная прокуратура организовала проверку полноты выполнения родителями обязанностей и реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Следователи и криминалисты провели осмотр места обнаружения ребёнка, назначены необходимые экспертизы. Также проверяется версия о причастности родителей к убийству и покушению на убийство детей. Возбуждены соответствующие уголовные дела.
Также региональная прокуратура организовала проверку полноты выполнения родителями обязанностей и реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Анастасия Чинкова