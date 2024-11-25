В Челябинске водитель снёс толпу пешеходов, пострадали мать с ребёнком – видео

Фото: iStock/Anton Novikov
В Челябинске водитель на полной скорости сбил пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что авария произошла на перекрёстке. Судя по опубликованным кадрам, люди стояли на светофоре, как вдруг в них влетел поворачивающий автомобиль. После того, как водитель сбил пешеходов, он, не остановившись и не замедлив скорости, скрылся с места ДТП.
В результате происшествия пострадали пять человек, в числе которых мама с ребёнком.
Устроившего ДТП водителя BMW оперативно задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его заблокировали другие автомобилисты, ставшие свидетелями произошедшего.
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В результате происшествия пострадали пять человек, в числе которых мама с ребёнком.
Устроившего ДТП водителя BMW оперативно задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его заблокировали другие автомобилисты, ставшие свидетелями произошедшего.
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Анастасия Чинкова