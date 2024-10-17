Полиция заинтересовалась школьником, предложившим секс пожилой учительнице

В 2021 году в Туве произошло резонансное преступление. 61-летняя женщина решила организовать убийство маленькой дочери своего покойного мужа. Оказалось, что школьница не просто была первоочередной наследницей, но и рожденным от любовницы ребенком. Подробности – в материале «Радио 1».