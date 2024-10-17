Полиция заинтересовалась школьником, предложившим секс пожилой учительнице

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Правоохранительные органы заинтересовались актами издевательств школьников над пожилой учительницей в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в школе в Шолоховском районе. Школьники остановили учительницу на улице и начали приставать к ней попутно записывая происходящее на видео. Перед этим она сделала им замечание за систематические прогулы.
На видео один из неадекватных подростков издевательски предлагал пожилому педагогу секс, а также интересовался, бреет ли она половые органы. Кадры слили в интернет, после чего на них обратили внимание в полиции.
Директор школы сообщила об организации двух проверок – на уровне школы и полицейскими. За произошедшее наказание могут понести не только сами подростки, но и их родители, и классный руководитель за плохое воспитание.
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На видео один из неадекватных подростков издевательски предлагал пожилому педагогу секс, а также интересовался, бреет ли она половые органы. Кадры слили в интернет, после чего на них обратили внимание в полиции.
Директор школы сообщила об организации двух проверок – на уровне школы и полицейскими. За произошедшее наказание могут понести не только сами подростки, но и их родители, и классный руководитель за плохое воспитание.
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Анастасия Чинкова