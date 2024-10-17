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Выстрелов было больше: СК РФ представил новые подробности дела о расстреле участника СВО

СК: не менее девяти раз выстрелили в участника СВО, убитого в Подмосковье
17 октября 2024, 15:05
Фото: iStock/SolidMaks

Фото: iStock/SolidMaks

В убитого в Подмосковье участника СВО выстрелили не менее девяти раз. Новые подробности дела представила пресс-служба Следственного комитета России.
Удалось установить, что выстрелы совершались неизвестным, который стоял на грунтовой дороге около деревни Меленки Солнечногорского района. В общей сложности преступник произвёл не менее девяти выстрелов в боковое стекло со стороны водителя.

Отмечается, что непосредственно в военного попали не менее шести пуль. От полученных ранений он скончался на месте. После этого киллер скрылся с места преступления.



Расследование дела продолжается, отметили в СК РФ.

Накануне стало известно об убийстве полковника, участника СВО, который прибыл неделю назад домой. В момент стрельбы он сидел в автомобиле, после его смерти машина продолжила самостоятельное движение, пока не упёрлась в забор дома.

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«Маленькая дрянь»: вдова «заказала» 8-летнюю дочь любовницы мужа, чтобы не лишиться наследства, подробности
17 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

В 2021 году в Туве произошло резонансное преступление. 61-летняя женщина решила организовать убийство маленькой дочери своего покойного мужа. Оказалось, что школьница не просто была первоочередной наследницей, но и рожденным от любовницы ребенком. Подробности – в материале «Радио 1».

Измена мужа


61-летние Ирина и Григорий прожили в браке много лет, однако совместными детьми так и не обзавелись. При этом оказалось, что Григорий все-таки успел стать отцом, но в тайне от жены. Ирина об измене узнала, однако нашла в себе силы простить неверного супруга и сохранить семью. Григорий к внебрачной дочери сильно прикипел. Периодически навещал бывшую любовницу, платил алименты и принимал участие в воспитании ребенка.


Внезапная смерть и борьба за наследство


Беда настигла семью внезапно. В один момент у Григория случился инсульт. Он упал на улице, и хоть проходящие мимо люди успели вызвать скорую помощь, врачи оказались бессильны. У безработной вдовы остались лишь небольшие сбережения. Квартира, в которой они жили, не считалась совместно нажитым имуществом и принадлежала исключительно Георгию.

У него также была еще одна однокомнатная квартира в Шушенском, доставшаяся от родственников, которую они временно сдавали. По законам, все это переходило к девочке как наследнице первой очереди. Оспаривать такие права было практически бессмысленно, констатировали юристы.

«Вот тогда и возникла у Ирины идея избавиться от девочки. Она постоянно ей мешала», – рассказывали соседи.
По словам знакомых семьи, женщина еще при жизни мужа позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес девочки. Она называла ее «маленькой дрянью» и «ненужным выродком».


Фото: iStock/yacobchuk

Заказное убийство


Чтобы единолично завладеть двумя квартирами, принадлежавшими её покойному мужу, Ирина решила избавиться от первоочередной наследницы. Женщина предлагала за убийство 180 тысяч рублей. Вскоре на предложение откликнулся некий Иван, который на самом деле был сотрудником уголовного розыска МВД по Республике Тыва. Под наблюдением полиции состоялась встреча между заказчицей и исполнителем в её квартире, где она передала ему 10 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Ирина рассказала «киллеру», как девочка добирается из школы домой, поскольку семьи жили по соседству. Она указала, в какое время девочка будет ждать автобус: это было наиболее подходящее время и место для преступления. Ирина не подозревала, что девочку и её маму уже заранее предупредили сотрудники полиции. На следующий день Ирине предоставили фото «мертвого» ребёнка, лежащего на снегу. Получив оставшиеся 170 000, «киллер» закончил свою часть дела. Тем временем в квартиру вломились оперативники, которые ждали за дверью.

Следственный комитет России по Республике Тыва инициировал уголовное дело в отношении 61-летней гражданки Кызыла.

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Полиция заинтересовалась школьником, предложившим секс пожилой учительнице
17 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Dzurag

Правоохранительные органы заинтересовались актами издевательств школьников над пожилой учительницей в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в школе в Шолоховском районе. Школьники остановили учительницу на улице и начали приставать к ней попутно записывая происходящее на видео. Перед этим она сделала им замечание за систематические прогулы.

На видео один из неадекватных подростков издевательски предлагал пожилому педагогу секс, а также интересовался, бреет ли она половые органы. Кадры слили в интернет, после чего на них обратили внимание в полиции.

Директор школы сообщила об организации двух проверок – на уровне школы и полицейскими. За произошедшее наказание могут понести не только сами подростки, но и их родители, и классный руководитель за плохое воспитание.

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Выстрелов было больше: СК РФ представил новые подробности дела о расстреле участника СВО

В Ленобласти могут снести цыганскую деревню
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#полиция
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#учитель
#секс
#школы
#наказание
#проверка
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В Ленобласти могут снести цыганскую деревню
В Ленобласти из-за самостроев грозит снос деревне, где поселились цыгане
17 октября 2024, 14:53

Фото: iStock/blinow61

Деревне во Всеволожском районе Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос из-за множества самовольных построек. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
Днём ранее сообщалось, что в деревне Верхние Осельки толпа цыган помешала сотрудникам Госавтоинспекции задержать нарушителя ППД, который успел сбежать, пока народ толкал и хватал на форменную одежду правоохранителей. В результате в отделе полиции оказались четверо цыган, среди которых был 19-летний водитель без прав и зачинщик инцидента с сотрудниками ГАИ.

На фоне данного инцидента в четверг в деревню нагрянули сотрудники полиции. Они провели тотальную проверку всего цыганского табора с обысками в их домах.

В результате проверки полицейские доставили несколько десятков мужчин, в том числе и цыганского барона, в территориальный отдел для проверки на причастности к преступлениям и административным правонарушения. Для этого всех доставленных дактилоскопировали, взяли у них тесты ДНК и анализы на употребление наркотиков.

В региональном главке МВД отметили, что в деревне было обнаружено 13 автомобилей с признаками подделки госномеров. Также правоохранители обнаружили самовольные постройки. Они составляют подавляющее большинство всех частных домов в Верхних Осельках. Теперь им грозит снос.

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#снос
#деревня
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Мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку в Екатеринбурге
17 октября 2024, 14:00

Фото: iStock/Motortion

Мигрант изнасиловал 12 летнюю школьницу в Екатеринбурге. Предположительно, пострадавшая является уроженкой Средней Азии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
«Да, это так. Предположительно, пострадавшая девочка — из Средней Азии», — подтвердил источник.

Уточняется, что преступника уже задержали. Сейчас его допрашивают.

При этом подробности происшествия не уточняются. А в Следственном комитете региона комментировать ЧП не стали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать трехлетней девочки заявила в полицию об изнасиловании дочери в детском саду на Товарищеском проспекте. Женщина обратилась в полицию 13 октября. Она сообщила, что 11 октября ее маленькую дочку изнасиловал неизвестный во время тихого часа.

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#девочка
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Флаги сорвали с могил участников СВО в Хакассии
Неизвестные сорвали флаги с могил участников СВО в Хакассии
17 октября 2024, 13:47

Фото: istock/dragana991

В Хакасии неизвестные сорвали флаги с могил участников СВО. Информация об этом появилась 17 октября на портале «Юг Сибири».
Издание сообщает, что кто-то сорвал знамена и выломал флагштоки за сутки 16 октября. Родственники погибших не верят в версию о природной стихии, так как в регионе в последние дни не было сильного ветра.

Могилы остались нетронутыми, за исключением одной, где был завален крест. Полиция проводит проверку по факту инцидента. На кладбище нет камер наблюдения, только ворота, которые закрывают на ночь.

Ранее в Москве девушка подожгла гостиничный номер по заказу украинских спецслужб. Это произошло в гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте. На 18 этаже сработала пожарная сигнализация. Благодаря автоматической системе тушения, огонь быстро ликвидировали, и удалось избежать крупного пожара.

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Расследовать убийство военного в Подмосковье будет отдел по особо важным делам
17 октября 2024, 13:47

Фото: istockphoto/welcomia

Дело об убийстве военного в Подмосковье передали в первое управление по особо важным делам Следственного комитета РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
По информации следствия, передача дела потребовалась из-за необходимости проведения большого объёма следственных действий. Управление по особо важным делам в этом смысле наделено большими компетенциями и полномочиями. В настоящее время следствие рассматривает несколько основных версий совершённого громкого преступления.

Как выяснили правоохранители, убийца стрелял, стоя на обочине грунтовой дороги в окрестностях деревни Меленки. Преступник произвёл не менее девяти выстрелов в боковое окно двери со стороны водителя, где и сидел потерпевший. В результате офицер получил не менее шести огнестрельных ранений. После стрельбы киллер скрылся.

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#дороги
#следствие
#подмосковье
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Наркотики и ссора из-за измены: как умирал 31-летний Лиам Пейн из группы One Direction, подробности
17 октября 2024, 13:43

Фото: социальные сети Лиама Пейна

В столице Аргентины, городе Буэнос-Айресе, трагически оборвалась жизнь бывшего солиста популярной группы One Direction Лиама Пейна. Печальное событие произошло 16 октября. О причинах смерти подробнее расскажет «Радио 1».

Как умер Лиам Пейн

Известный певец и бывший солист бойз-бэнда Лиам Пейн приехал в Аргентину со своей девушкой, чтобы поддержать своего друга и бывшего коллегу по группе One Direction Найла Хорана на его концерте, который прошёл 2 октября на арене Movistar в Буэнос-Айресе.

Незадолго до своей смерти, певец поделился в своих социальных сетях впечатлениями о замечательно проведенном дне в этой стране.

Фото: социальные сети Лиама Пейна

16 октября около 17:00 по местному времени Лиам Пейн был обнаружен мёртвым.

Менеджер отеля, где отдыхал музыкант, сообщил в полицию об агрессивном постояльце, предположительно находившемся под воздействием алкоголя или наркотических средств.

Со слов сотрудницы гостиницы, сначала Лиам упал в обморок в холле отеля, после чего его перенесли в его номер. Там он начал устраивать дебош, агрессивно себя вести, разбил телевизор и ноутбук. Сообщается также, что в день трагедии Пейн серьезно поссорился со своей возлюбленной, обвинив ее в измене.

Тело певца обнаружили во внутреннем дворе отеля. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть артиста.

«В 17:04 через службу 911 мы были оповещены о человеке во внутреннем дворе отеля. В 17:11 прибыла ближайшая команда скорой помощи, которая подтвердила смерть мужчины. Потом мы узнали, что он был певцом одной из музыкальных групп. К сожалению, его травмы были несовместимы с жизнью, мы были вынуждены констатировать смерть. Не было возможности реанимировать его», — сообщил глава службы скорой помощи Альберто Крессенти.
Известный певец Чарли Пут поделился фотографией с Лиамом Пейном в своих социальных сетях и выразил глубокое сожаление в связи с его смертью.

«Я в шоке сейчас. Лиам всегда был очень добр ко мне. Он был одним из первых и самых значимых артистов, с которыми с я работал. Я не могу поверить, что его нет», — написал Пут.

Фото: социальные сети Чарли Пута

Биография Лиама Пейна

Лиам Джеймс Пейн родился 29 августа 1993 года в Вулвергемптоне, Англия.

В 2010 году он начал свою музыкальную карьеру в составе группы, которая заняла третье место в британской версии музыкального конкурса X Factor.

После выпуска их дебютного альбома Up All Night в 2011 году группа One Direction стала известной во всём мире.

Фото: социальные сети группы One Direction

В 2016 году группа распалась, так как Лиам и другие участники решили сосредоточиться на собственных проектах, включая сольную карьеру.

У Лиама есть семилетний сын Бир. По словам Пейна, самым большим его страхом было то, что Бир захочет стать известным.

«Когда он станет чуть старше, я расскажу ему свою историю. Он узнает, через что мне пришлось пройти, когда я был моложе», — рассказывал певец.

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В Москве задержали семерых членов ОПГ, орудовавшей в конце 90-х
17 октября 2024, 13:41

Фото: iStock/Rawf8

Силовики задержали в Москве семерых участников организованной преступной группировки, орудовавшей в конце 90-х годов. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
«По данным следствия, фигуранты в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года, находясь на территории города Москвы, действуя в составе организованной группы, с использованием огнестрельного оружия убили пять человек, а также совершили покушение на убийство еще одного мужчины», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что столичные следователи и криминалисты проанализировали материалы уголовного дела, провели необходимые экспертизы и допросили свидетелей. После кропотливой работы им удалось выйти на семерых мужчин, причастных к убийствам. Всех подозреваемых оперативно задержали.

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В Екатеринбурге криминальный авторитет избил работницу интим-салона
17 октября 2024, 13:39

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В Екатеринбурге криминальный авторитет избил администратора интим-салона, поскольку не хотел оплачивать оказанную ему услугу. Об этом сообщает Ural Mash.
Отмечается, что Марсель Гасанов пришёл в люксовый салон в конце сентября. Цены там начинаются от 30 тысяч рублей. Мужчина заказал себе эротический массаж, но после отказался оплачивать услугу. Поругавшись с администратором, клиент ударил девушку по лицу, после чего ушёл.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время к делу подключилась полиция.

Ранее Гасанова привлекали к ответственности за незаконное хранение оружия, рэкет, направление на бывшего силовика. Также он принимал участие в захвате бизнес-центра «Манхэттен».

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