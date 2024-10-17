Выстрелов было больше: СК РФ представил новые подробности дела о расстреле участника СВО

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В убитого в Подмосковье участника СВО выстрелили не менее девяти раз. Новые подробности дела представила пресс-служба Следственного комитета России.
Удалось установить, что выстрелы совершались неизвестным, который стоял на грунтовой дороге около деревни Меленки Солнечногорского района. В общей сложности преступник произвёл не менее девяти выстрелов в боковое стекло со стороны водителя.
Отмечается, что непосредственно в военного попали не менее шести пуль. От полученных ранений он скончался на месте. После этого киллер скрылся с места преступления.
Расследование дела продолжается, отметили в СК РФ.
Накануне стало известно об убийстве полковника, участника СВО, который прибыл неделю назад домой. В момент стрельбы он сидел в автомобиле, после его смерти машина продолжила самостоятельное движение, пока не упёрлась в забор дома.
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Отмечается, что непосредственно в военного попали не менее шести пуль. От полученных ранений он скончался на месте. После этого киллер скрылся с места преступления.
Расследование дела продолжается, отметили в СК РФ.
Накануне стало известно об убийстве полковника, участника СВО, который прибыл неделю назад домой. В момент стрельбы он сидел в автомобиле, после его смерти машина продолжила самостоятельное движение, пока не упёрлась в забор дома.
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Киллер, расстрелявший офицера ВС РФ, мог караулить его несколько часов
Анастасия Чинкова