Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта

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Правоохранительные органы Чехии усилили меры безопасности в общественных местах на фоне поступившей информации о возможном теракте. Об этом информирует Idnes со ссылкой на источники.
Уточняется, что меры безопасности усилили в торговых центрах, на остановках общественного транспорта и на вокзалах. Сотрудники полиции перешли на круглосуточный режим работы до особого распоряжения. В настоящее время они следят за лицами, которые вызывают подозрения.
По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, у полиции отсутствуют конкретные данные о непосредственной угрозе. Позже Ракушан написал в соцсети X, что полицейские расследует дело, которое связано с нападениями за границей.
Напомним, в прошлом году в центре Праги на площади Яна Палаха в Карловом университете произошла стрельба. Некоторые студенты вылезали из окон и сидели на карниза здания, чтобы спастись от стрелка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, у полиции отсутствуют конкретные данные о непосредственной угрозе. Позже Ракушан написал в соцсети X, что полицейские расследует дело, которое связано с нападениями за границей.
Напомним, в прошлом году в центре Праги на площади Яна Палаха в Карловом университете произошла стрельба. Некоторые студенты вылезали из окон и сидели на карниза здания, чтобы спастись от стрелка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова