Поливавшую огород женщину схватил крокодил
В Зимбабве крокодил убил жену на глазах у мужа
В Зимбабве на берегу реки Мавена произошёл смертельный инцидент. Крокодил напал на женщину, когда она поливала овощи на своём огороде. Об этом сообщает издание New Zimbabwe.
Хищник схватил её за ногу и утащил в воду. Муж погибшей попытался вмешаться, но спасти жену не смог.
На месте собрались местные жители, включая рейнджера. Он заметил крокодила, который плыл с телом жертвы, и выстрелил рептилии в голову. Даже после смерти рептилия не разжала челюсти, продолжая удерживать останки женщины.
В деревне полагают, что этот крокодил был причастным ещё к трём предыдущим нападениям на людей.
