Поливавшую огород женщину схватил крокодил

Достижения.рф

В Зимбабве крокодил убил жену на глазах у мужа
Фото: istockphoto/AppleZoomZoom

В Зимбабве на берегу реки Мавена произошёл смертельный инцидент. Крокодил напал на женщину, когда она поливала овощи на своём огороде. Об этом сообщает издание New Zimbabwe.



Хищник схватил её за ногу и утащил в воду. Муж погибшей попытался вмешаться, но спасти жену не смог.

На месте собрались местные жители, включая рейнджера. Он заметил крокодила, который плыл с телом жертвы, и выстрелил рептилии в голову. Даже после смерти рептилия не разжала челюсти, продолжая удерживать останки женщины.

В деревне полагают, что этот крокодил был причастным ещё к трём предыдущим нападениям на людей.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0