В Индии хотят «поставить» крокодилов вместо пограничников
Пограничные силы безопасности Индии (BSF) изучают возможность использования крокодилов и змей для защиты приграничных речных районов. Об этом пишет газета The Hindu со ссылкой на служебное распоряжение ведомства.
Речь идет об охране труднодоступных участков границы с Бангладеш, которая проходит через холмы, долины, болота и реки. Инициатива пока находится на этапе изучения из-за потенциальных рисков для местного населения.
Для борьбы с незаконной миграцией и преступностью там решили поставить заграждения, но реализовать это не смогли из-за местности со сложным рельефом. В связи с этим правительство предлагает привлечь рептилий и рассматривать их как естественный барьер.
Ранее сообщалось, что в индийской реке Харасрота гребнистый крокодил утащил женщину под воду и всплыл с ее останками.
