Полковник полиции в Питере упал, ударился головой и умер на работе

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В Санкт-Петербурге полковник полиции поскользнулся, упал, ударился головой и скончался на работе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, полковник Вадим Завьялов являлся главой Санкт-Петербургского-Витебского линейного отдела МВД на транспорте.
Первое происшествие случилось с ним 10 января. При входе в магазин он поскользнулся, упал и ударился головой о кафель. Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него ушиб мозга, перелом костей свода черепа. Однако, брать больничный Завьялов отказался, он готовился к проверке, которая вскоре должна была нагрянуть в его отдел.
22 января полковник, находясь на работе, стал заговариваться и перестал узнавать окружающих. Коллеги решили, что он пьян и отвезли его не продувку, где Завьялов скончался.
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Первое происшествие случилось с ним 10 января. При входе в магазин он поскользнулся, упал и ударился головой о кафель. Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него ушиб мозга, перелом костей свода черепа. Однако, брать больничный Завьялов отказался, он готовился к проверке, которая вскоре должна была нагрянуть в его отдел.
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Евгения Парфентьева