В российском регионе заметили разгуливавшего с оружием мужчину в камуфляже

Фото: istock / Konstantin Shashkov
Жители Тюмени заметили на улице мужчину в военной форме с оружием. Об этом информирует Ura.ru.
В Сети появилось видео, как неизвестный в камуфляже разгуливает по Игримской улице около Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Кроме того, неподалеку от этого места находится школа и детский сад. Мужчина размахивает автоматом, а затем быстрым шагом скрывается в неизвестном направлении.
Информацию о тюменце передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины.
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Алина Юрчак