Полковник спецназа ГРУ Мясников приехал в отпуск с СВО и погиб в «Крокусе»

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Полковник спецназа Главного разведывательного управления Генштаба России Тимур Мясников приехал со спецоперации домой в отпуск и погиб во время теракта в «Крокусе». Об этом сообщил глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.
«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в "Крокус" на концерт. Бандиты появились неожиданно», — сообщил Маливанчук.Он уточнил, что Мясников оттолкнул жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него вошло три пули, но он оставался жив. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако он скончался. Сегодня, 29 марта, в Москве состоится прощание с полковником.
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