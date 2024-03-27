При теракте в «Крокусе» погибла член паралимпийской сборной России Елена Попова

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22 марта при теракте в «Крокус сити холле» погибла член сборной России по настольному теннису лиц с ПОДА Екатерина Попова. Ей было 39 лет. Такое сообщение появилось на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта в "Крокус Сити Холле" погибла Екатерина Попова — член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек. Ее уход — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису», — говорится в сообщении ПКР.
Попова была мастером спорта, двукратной чемпионкой России. Она также принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях в составе российской сборной.
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