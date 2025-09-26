SHOT: Задержали экс-замглавы Нижнего Новгорода Илью Штокмана
Задержали экс-замглавы Нижнего Новгорода Илью Штокмана. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По данным СМИ, его подозревают в получении взятки в период работы на госслужбе. Бывшего чиновника взяли в Сочи. Сейчас его везут в Нижний Новгород, в городской администрации проходят обыски.
Следствие считает, что взятку он получил именно во время его службы в мэрии.
В августе 2020 года Штокман стал советником главы города, а уже в сентябре его перевели на пост заместителя главы администрации, курировавшего развитие информационных технологий и цифровой инфраструктуры. В сентябре 2022 года он ушёл добровольцем на СВО, служил начальником психологической службы полка, а затем вернулся на государственную службу.
В конце августа этого года фигурант покинул пост первого замглавы администрации.
Читайте также: