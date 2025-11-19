Детский плюшевый мишка с ИИ рассказывал о сексе и подсказывал, где найти ножи

19 ноября 2025, 14:01

Фото: Istock/Prostock-Studio

Китайская компания FoloToy прекратила продажи плюшевого мишки Kumma с искусственным интеллектом после сообщений о том, что игрушка даёт детям неприемлемые советы. Об этом пишет Daily Mail.