На юге Москвы иномарка протаранила скорую

19 ноября 2025, 12:40

На юге Москвы два человека пострадали при столкновении иномарки и скорой помощи

Фото: Istock/z1b

В южной части Москвы автомобиль Volkswagen и машина скорой медицинской помощи столкнулись на Чертановской улице. Об этом информирует Telegram-канал «Агентство «Москва».





Сообщается, что оба автомобиля получили значительные повреждения: смяты кузова, разбиты капоты и бамперы. От удара детали машин разлетелись по проезжей части. На место аварии оперативно прибыли экипажи экстренных служб. Они установят все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали два человека.



Ранее две иномарки столкнулись на Ростовском шоссе в Краснодаре. Инцидент перерос в масштабный пожар, в котором погибли люди. Сообщается, что серьёзное ДТП с участием кроссовера и фуры произошло накануне в Сочи.

