На юге Москвы иномарка протаранила скорую
В южной части Москвы автомобиль Volkswagen и машина скорой медицинской помощи столкнулись на Чертановской улице. Об этом информирует Telegram-канал «Агентство «Москва».
Сообщается, что оба автомобиля получили значительные повреждения: смяты кузова, разбиты капоты и бамперы. От удара детали машин разлетелись по проезжей части. На место аварии оперативно прибыли экипажи экстренных служб. Они установят все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали два человека.
Ранее две иномарки столкнулись на Ростовском шоссе в Краснодаре. Инцидент перерос в масштабный пожар, в котором погибли люди. Сообщается, что серьёзное ДТП с участием кроссовера и фуры произошло накануне в Сочи.