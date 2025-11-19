В Иркутске неизвестные из внедорожника расстреляли автомобиль с двумя девушками
В иркутском районе Ново-Ленино произошёл инцидент со стрельбой по автомобилю. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Неизвестные злоумышленники, находившиеся в чёрном внедорожнике Audi Q7, открыли огонь по машине, в которой ехали две девушки. Происшествие случилось глубокой ночью. Девушки возвращались домой около часа ночи по объездной дороге.
Внезапно рядом с их автомобилем поравнялся чёрный Audi Q7, и находившиеся в нём люди начали стрелять. В результате обстрела одна из девушек получила пулевое ранение в плечо. Пули повредили стёкла автомобиля и оставили на кузове вмятины. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
