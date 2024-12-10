В Амурской области рейсовый автобус с отказавшими тормозами врезался в дерево — видео

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В селе Чигири Амурской области рейсовый автобус маршрута №106, у которого отказали тормоза, врезался в дерево. В сети уже появилось видео происшествия прямо из салона автобуса.
По данным пресс-службы прокуратуры Благовещенского района, авария произошла на пересечении улиц Центральной и Светлой. В результате инцидента водитель получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, автобус, потеряв управление, сначала протаранил легковую машину, затем снес светофор и дорожный знак. В результате произошло столкновение с деревом.
Один из пассажиров снял происходящее на видео: водитель пытался справиться с гололедом, предупреждая пассажиров держаться.
Прокуратура Благовещенского района уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и услуг пассажирских перевозок.
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Как сообщает Telegram-канал SHOT, автобус, потеряв управление, сначала протаранил легковую машину, затем снес светофор и дорожный знак. В результате произошло столкновение с деревом.
Один из пассажиров снял происходящее на видео: водитель пытался справиться с гололедом, предупреждая пассажиров держаться.
Прокуратура Благовещенского района уже начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и услуг пассажирских перевозок.
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Мария Моисеева