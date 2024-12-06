В Москве электробус столкнулся с Bentley

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Москве, передает РЕН ТВ, ссылаясь на источники. Уточняется, что все произошло на Боровском шоссе. Подробности и причины аварии выясняются, пострадавшими сейчас занимаются медики.