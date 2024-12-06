В Москве электробус столкнулся с Bentley

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На Нахимовском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электробуса и автомобиля марки Bentley.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, авария произошла в районе дома № 40.
На данный момент врачи скорой помощи осматривают водителя Bentley. О причинах столкновения и возможных дополнительных пострадавших информация уточняется.
Ранее «Радио 1» писало о том, что поздним вечером 5 декабря крупное ДТП парализовало МКАД в Москве. Также стали известны детали убийства гендиректора UnitedHealthcare в Соединенных Штатах Америки.
Сообщалось, что житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста.
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Служба помощи при ДТП обслужила более 267 тыс. подмосковных водителей
«По предварительной информации, на Нахимовском проспекте в районе дома № 40 столкнулись электробус и автомобиль Bentley», — сказал собеседник агентства.
На данный момент врачи скорой помощи осматривают водителя Bentley. О причинах столкновения и возможных дополнительных пострадавших информация уточняется.
Ранее «Радио 1» писало о том, что поздним вечером 5 декабря крупное ДТП парализовало МКАД в Москве. Также стали известны детали убийства гендиректора UnitedHealthcare в Соединенных Штатах Америки.
Сообщалось, что житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста.
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Служба помощи при ДТП обслужила более 267 тыс. подмосковных водителей
Мария Моисеева