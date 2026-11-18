В Забайкалье два человека погибли в ДТП с перевернувшейся машиной
Два человека погибли при опрокидывании легкового автомобиля в Забайкальском крае. Об этом в ночь на 18 ноября сообщили в канале «Госавтоинспекция Забайкалья» на платформе MAX.
Авария произошла вчера поздно вечером в Петровск-Забайкальском районе на 4-м километре дороги Баляга — Катангар. По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулём «Тойоты Кавалер» не справился с управлением: машина вылетела с трассы и перевернулась.
В результате ДТП транспортное средство получило серьёзные повреждения, а мужчина и его 28-летняя пассажирка скончались на месте. Уточняется, что 37-летний погибший не имел водительских прав. В настоящий момент сотрудники полиции работают на месте и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, кто выбрал и заранее спланировал поездку пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчин. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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