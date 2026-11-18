18 ноября 2026, 06:14

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Забайкалья»/@channel_gibdd_75

Два человека погибли при опрокидывании легкового автомобиля в Забайкальском крае. Об этом в ночь на 18 ноября сообщили в канале «Госавтоинспекция Забайкалья» на платформе MAX.