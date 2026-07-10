СК назвал предварительную причину смерти двух малолетних девочек в Туве

10 июля 2026, 07:25

СК: Предварительной причиной смерти двух малолетних девочек в Туве является утопление

Фото: кадр видео из канала в MAX «Следком.Тыва»/@sledcom17

Предварительной причиной гибели двух девочек, тела которых нашли в Туве, является трагическое утопление. Об этом сообщили в канале «Следком.Тыва» на платформе MAX.





Напомним, что об исчезновении школьниц стало известно на прошлой неделе. Девочки ушли из домов вечером 1 июля и не вернулись — начались масштабные поиски. Более ста волонтёров и местных жителей даже устроили стихийный обыск частного дома по совету женщины, назвавшей себя ясновидящей. Однако пропавших школьниц в здании не оказалось.



