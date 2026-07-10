СК назвал предварительную причину смерти двух малолетних девочек в Туве
СК: Предварительной причиной смерти двух малолетних девочек в Туве является утопление
Предварительной причиной гибели двух девочек, тела которых нашли в Туве, является трагическое утопление. Об этом сообщили в канале «Следком.Тыва» на платформе MAX.
Напомним, что об исчезновении школьниц стало известно на прошлой неделе. Девочки ушли из домов вечером 1 июля и не вернулись — начались масштабные поиски. Более ста волонтёров и местных жителей даже устроили стихийный обыск частного дома по совету женщины, назвавшей себя ясновидящей. Однако пропавших школьниц в здании не оказалось.
Спасатели обнаружили тело второго погибшего при спасении ребёнка на Иркуте
Вчера в воде реки Енисей вблизи сел Сукпак Кызылского и Ийи-Тал Улуг-Хемского районов нашли тела обеих девочек. Родители уже опознали обеих погибших. Специалисты осмотрели места обнаружения погибших и провели судебно-медицинские экспертизы. Признаков насильственной смерти не выявили — предварительно, обе девочки утонули в результате несчастного случая.
Однако расследование уголовного дела, возбуждённого ранее по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних, продолжается. Следствие планирует установить все детали инцидента.