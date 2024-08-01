Полпред УрФО контролирует ход спасательной операции в Нижнем Тагиле

Фото: сайт Кремля
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев лично контролирует ход спасательной операции и ликвидацию последствий обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.
Якушев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а также развернуть пункты временного размещения для жителей обрушившегося дома.
Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель Якушева Александр Калиберда.
В четверг, 1 августа, в жилом доме в Нижнем Тагиле в результате взрыва бытового газа обрушилась часть дома между первым и вторым подъездами. В настоящее время спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. В результате произошедшего были разрушены около 15 квартир. Работы по ликвидации последствий проводят свыше 150 специалистов и 47 единиц техники.
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Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель Якушева Александр Калиберда.
В четверг, 1 августа, в жилом доме в Нижнем Тагиле в результате взрыва бытового газа обрушилась часть дома между первым и вторым подъездами. В настоящее время спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. В результате произошедшего были разрушены около 15 квартир. Работы по ликвидации последствий проводят свыше 150 специалистов и 47 единиц техники.
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Анастасия Чинкова