Польша закрыла небо над аэропортом Жешува из-за активности авиации на границе
Режим временного закрытия неба действует над аэропортом Жешува в рамках протокола о безопасности. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).
В публикации на платформе X ведомство пояснило, что мера принята для беспрепятственного маневрирования военной авиации. В дополнение к этому наземные комплексы противовоздушной обороны и радиолокационного контроля переведены в режим повышенной готовности.
В PANSA подчеркнули, что эти шаги носят упреждающий характер и призваны обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. В первую очередь это касается секторов, граничащих с зоной риска.
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