В Петербурге подросток выпал из окна многоэтажки на проспекте Ветеранов
В Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов с высоты жилого дома упал несовершеннолетний и разбился насмерть. Об этом сообщает издание 78.ru.
По предварительной информации, инцидент произошел в одной из многоэтажек. С какого именно этажа выпал подросток, в настоящий момент не уточняется. На месте происшествия родителей не было.
Очевидцы вызвали экстренные службы. На месте работают медики и спасатели. Согласно полученным данным, ЧП случилось ещё в светлое время суток.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Возраст подростка и его личность пока неизвестны.
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