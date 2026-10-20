В Колумбии при обрушении в шахте погибли не менее девяти человек
На юго‑западе Колумбии в результате обрушения в нелегальной золотодобывающей шахте погибло как минимум девять человек. Об этом в эфире телеканала Caracol сообщил секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекс Гонсалес.
По словам чиновника, под завалами оказались рабочие, занятые в шахте. В настоящий момент подтверждена гибель девяти человек. При этом спасательные работы на месте происшествия продолжаются — их осложняют труднодоступность района и проблемы с обеспечением безопасности.
Согласно данным телеканала, число жертв может вырасти до 12–15 человек. Шахта, где велась нелегальная добыча золота, расположена в муниципалитете Санта‑Барбара.
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