В Колумбии при обрушении в шахте погибли не менее девяти человек

20 октября 2026, 00:48

Фото: iStock/Adam88xx

На юго‑западе Колумбии в результате обрушения в нелегальной золотодобывающей шахте погибло как минимум девять человек. Об этом в эфире телеканала Caracol сообщил секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекс Гонсалес.