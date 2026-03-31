Польская пенсионерка врукопашную отбилась от напавшего на нее дикого кабана

31 марта 2026, 07:12

Фото: iStock/Maciej Pawlik

78-летняя женщина из Воломина, расположенного под Варшавой, смогла отбиться от дикого кабана, который на нее напал. Об этом пишет РИА Новости.





Инцидент произошел во время прогулки с собакой. По словам представителя полиции, зверь неожиданно выскочил из кустов, повалил пенсионерку на землю и начал кусать.





«Она не потеряла самообладание, что, вероятно, и спасло ей жизнь», — отметил правоохранитель.