Польская пенсионерка врукопашную отбилась от напавшего на нее дикого кабана
78-летняя женщина из Воломина, расположенного под Варшавой, смогла отбиться от дикого кабана, который на нее напал. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел во время прогулки с собакой. По словам представителя полиции, зверь неожиданно выскочил из кустов, повалил пенсионерку на землю и начал кусать.
«Она не потеряла самообладание, что, вероятно, и спасло ей жизнь», — отметил правоохранитель.
Женщина активно защищалась, крича о помощи. В местном госпитале подтвердили, что пострадавшая самостоятельно добралась до медучреждения. Врачи заверили, что жизни пенсионерки ничто не угрожает, ее обследуют на предмет бешенства и продолжают оказывать необходимую помощь.