Польская пенсионерка врукопашную отбилась от напавшего на нее дикого кабана

Фото: iStock/Maciej Pawlik

78-летняя женщина из Воломина, расположенного под Варшавой, смогла отбиться от дикого кабана, который на нее напал. Об этом пишет РИА Новости.



Инцидент произошел во время прогулки с собакой. По словам представителя полиции, зверь неожиданно выскочил из кустов, повалил пенсионерку на землю и начал кусать.

«Она не потеряла самообладание, что, вероятно, и спасло ей жизнь», — отметил правоохранитель.

Женщина активно защищалась, крича о помощи. В местном госпитале подтвердили, что пострадавшая самостоятельно добралась до медучреждения. Врачи заверили, что жизни пенсионерки ничто не угрожает, ее обследуют на предмет бешенства и продолжают оказывать необходимую помощь.
Дарья Осипова

