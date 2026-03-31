Два смертельных нападения тигров произошли в один и тот же день
Times of India: Тигры растерзали мужчину и женщину в лесах Чандрапура в один день
В Индии тигры напали на людей со смертельным исходом в двух районах округа Чандрапур. Атаки произошли в один и тот же день, уточняет 26 марта Times of India.
Первой жертвой хищника стал 81-летний Балирам Пендам. Тигр настиг его в лесу Синдевахи, когда мужчина собирал цветы дерева мадука. Хищник нанёс смертельную рану в шею — к моменту прибытия лесников спасти Пендама уже не удалось.
В то же время в лесу Талодхи-Балапур жертвой еще одного тигра стала 45-летняя Прамила Ватгуре. Женщина вместе с другими односельчанками зашла в лес, где на неё набросился зверь. Хищник расправился с целью и протащил тело до ближайшего водоёма. Останки обнаружили в 150 метрах от места нападения.
В публикации отмечается, что с начала года из-за атак тигров и леопардов в округе Чандрапур скончались 11 человек. Власти устанавливают в лесах камеры видеонаблюдения и призывают жителей ближайших деревень соблюдать осторожность.
