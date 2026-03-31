На Камчатке пьяный подросток удирал от полицейских и травмировал инспектора ДПС

31 марта 2026, 06:25

Фото: iStock/z1b

В Мильковском муниципальном округе Камчатки возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС. Об этом сообщили на платформе MAX в канале Следственного комитета региона.





Инцидент произошёл 23 марта в селе Мильково, когда нетрезвый юноша попытался уйти на иномарке от полицейской погони. Когда инспектор ДПС открыл водительскую дверь, подросток нажал на газ и травмировал стража порядка, причинив ему физическую боль.



