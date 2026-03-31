На Камчатке пьяный подросток удирал от полицейских и травмировал инспектора ДПС
В Мильковском муниципальном округе Камчатки возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС. Об этом сообщили на платформе MAX в канале Следственного комитета региона.
Инцидент произошёл 23 марта в селе Мильково, когда нетрезвый юноша попытался уйти на иномарке от полицейской погони. Когда инспектор ДПС открыл водительскую дверь, подросток нажал на газ и травмировал стража порядка, причинив ему физическую боль.
Сотрудники правоохранительных органов успешно остановили нарушителя. Выяснилсь, что он уже состоит на профилактическом учёте. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 318 УК РФ. Санкции по ней предусматривают до пяти лет лишения свободы.
