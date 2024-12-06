Польская полиция задержала россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях

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В Варшаве гражданина России Дмитрия В. задержали сотрудники полицейского Центрального бюро расследований (ЦБР): Дмитрий обвиняется в многочисленных финансовых махинациях, переводе и отмывании денег на площадке одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
Ссылаясь на слова представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского, польская радиостанция RMF24 сообщила, что задержание было проведено по запросу министерства юстиции США.
Он добавил, что Дмитрия В. задержали в квартире в столичном районе Воля. По законам Польши, фамилию задержанного СМИ могут упоминать только после приговора суда.
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«В США за [такие] преступления ему может грозить до 20 лет лишения свободы», — отметил Вжещньовский.
Он добавил, что Дмитрия В. задержали в квартире в столичном районе Воля. По законам Польши, фамилию задержанного СМИ могут упоминать только после приговора суда.
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Анастасия Ларина