Польская военная авиация поднята в небо из-за активности России

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Вооруженные силы (ВС) Польши снова подняли самолеты в воздух из-за российской активности на Украине, сообщает издание The Times of Ukraine в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу польского ведомства.
Отмечается, что польские военные приняли такое решение ради безопасности воздушного пространства государства.
Ранее, в конце апреля, Польша также подняла в воздух истребители из-за действий российской дальней авиации.
До этого министр иностранных дел Польши заявил, что Западу было бы полезно разместить свою систему противоракетной обороны (ПВО) ближе к российскому Калининграду. Он также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».
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Ранее, в конце апреля, Польша также подняла в воздух истребители из-за действий российской дальней авиации.
До этого министр иностранных дел Польши заявил, что Западу было бы полезно разместить свою систему противоракетной обороны (ПВО) ближе к российскому Калининграду. Он также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».
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Александр Климов