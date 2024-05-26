Польская военная авиация поднята в небо из-за активности России

В результате обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) четыре человека получили ранения, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Уточняется, что у двоих мужчин черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Женщина также была ранена, у нее осколочные ранения нижней левой конечности.

«Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», – написал Гладков.