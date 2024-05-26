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Воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины, сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
Сигнал тревоги также звучит в Киеве. Он был включен в 02:47 по московскому времени, а спустя минуту объявлен в Черниговской и Сумской областях.
Также тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.
В субботу, 25 мая, в украинском Харькове дважды раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что первый взрыв произошел в 11 часов по московскому времени в пригороде. По его словам, удар был нанесен с помощью двух управляемых авиабомб.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Также тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.
В субботу, 25 мая, в украинском Харькове дважды раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что первый взрыв произошел в 11 часов по московскому времени в пригороде. По его словам, удар был нанесен с помощью двух управляемых авиабомб.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов