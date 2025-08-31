Польские байкеры устроили под Тверью ритуал в духе Киевского майдана
Более 40 польских байкеров задержаны в Тверской области за несанкционированное проникновение на территорию мемориального комплекса «Медное». Группа на мотоциклах въехала на территорию, игнорируя запреты охраны. Подробности сообщает РЕН ТВ.
По информации охраны, на месте находилось всего два сотрудника, которые не смогли бы противостоять такой крупной группе. Конфликта удалось избежать, однако поведение байкеров вызвало вопросы. Они провели факельное шествие, которое назвали религиозным обрядом. Свидетели отметили использование атрибутики, которая может быть воспринята как враждебная.
Ранее визиты польских делегаций согласовывались с администрацией. На этот раз разрешения получено не было. Мемориал «Медное» — место памяти. Польская сторона считает, что там захоронены расстрелянные военнослужащие, но российские историки оспаривают масштабы захоронений. В отношении задержанных решается вопрос о депортации.
Читайте также: