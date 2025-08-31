Польские байкеры устроили под Тверью ритуал в духе Киевского майдана

31 августа 2025, 11:30

Поляки задержаны за несанкционированную акцию на мемориале в Тверской области

Фото: Istock/undefined undefined

Более 40 польских байкеров задержаны в Тверской области за несанкционированное проникновение на территорию мемориального комплекса «Медное». Группа на мотоциклах въехала на территорию, игнорируя запреты охраны. Подробности сообщает РЕН ТВ.