Украинский депутат раскрыл неуслышанную просьбу убитого экс-спикера Парубия

31 августа 2025, 10:20

Стало известно, что Парубий просил охрану у государства перед убийством

Фото: Istock/Iryna Imago

Экс-спикер Рады Андрей Парубий незадолго до гибели просил вышестоящих лиц о помощи. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.





Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, погибший в результате нападения во Львове в субботу, 30 сентября, несколькими месяцами ранее обращался к украинским властям с просьбой предоставить ему охрану.

«Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад. Ему отказали», — сообщил выехавший из Украины нардеп Дмитрук.