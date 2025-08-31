Украинский депутат раскрыл неуслышанную просьбу убитого экс-спикера Парубия
Стало известно, что Парубий просил охрану у государства перед убийством
Экс-спикер Рады Андрей Парубий незадолго до гибели просил вышестоящих лиц о помощи. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.
Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, погибший в результате нападения во Львове в субботу, 30 сентября, несколькими месяцами ранее обращался к украинским властям с просьбой предоставить ему охрану.
«Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад. Ему отказали», — сообщил выехавший из Украины нардеп Дмитрук.Депутат не уточнил точные причины и обстоятельства отказа. Напомним, инцидент со смертельным исходом с экс-спикером произошёл 30 августа во Львове. По данным правоохранительных органов, нападавший скрылся с места происшествия. В связи с этим в городе была объявлена спецоперация «Сирена» для поиска подозреваемого.
Ранее Дмитрук назвал заказчика убийства Парубия.