В Москве арестовали гражданина России по делу о госизмене
Гражданин России арестован в Москве по обвинению в государственной измене. Соответствующая информация была внесена в электронную картотеку Мещанского районного суда столицы.
Суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России, фигурирующего в материалах суда как Гранников. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).
Судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения, проводилось в закрытом режиме. Такая практика является стандартной для дел, связанных с государственной тайной и вопросами государственной безопасности. В случае, если вина обвиняемого будет доказана в суде, согласно Уголовному кодексу РФ, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
