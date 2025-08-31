В Москве арестовали гражданина России по делу о госизмене

31 августа 2025, 10:40

Мещанский суд арестовал россиянина по обвинению в государственной измене

Фото: Istock/Diy13

Гражданин России арестован в Москве по обвинению в государственной измене. Соответствующая информация была внесена в электронную картотеку Мещанского районного суда столицы.