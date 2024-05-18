Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Польские пограничники избили и выдворили из страны пятерых сомалийцев

Польские пограничники избили и выдворили из страны пятерых сомалийцев

18 мая 2024, 18:58
Фото: iStock/kodda

Фото: iStock/kodda

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей пятерых избитых беженцев, об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранкомитета РБ.
«Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Госпогранслужбе уточнили, что прибывшие на место происшествия медики диагностировали у сомалийцев травмы ног и ссадины. Троих пострадавших пришлось госпитализировать, ещё двоих следователи забрали на допрос.



По словам беженцев, их задержали на территории Польши. Они просили об убежище, однако, были избиты и выкинуты через калитку на белорусскую сторону.

Читайте также:

Украинские пограничники задержали семерых мужчин, пытавшихся уплыть в Венгрию

«Если не убежать, то уплыть»: Украинские пограничники задержали мужчин с резиновой лодкой

Украинские пограничники прикрыли канал переправки мужчин за рубеж
#пограничники
#польша
#белоруссия
#беженцы
В Дагестане возбудили дело против матери, избивавшей дочь обувной ложкой
18 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Giuda90

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении женщины, регулярно избивавшей свою девятилетнюю дочь, в том числе металлической обувной ложкой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Отмечается, что после проведения проверки было возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По данным следствия, в апреле-мая этого года жительница Каспийска с целью наказать ребёнка за малозначительные провинности систематически избивала её. Для нанесения побоев женщина также использовала металлическую обувную ложку, причиняя девочке физические и психологические страдания.

В четверг, 16 мая, подозреваемая вновь избила девочку, причинив ей телесные повреждения средней тяжести. Ребёнок, спасаясь от матери, выбежала во двор, где её увидели прохожие и вызвали полицию. В больнице девочке диагностировали перелом руки, ушибы и порезы.

Органы опеки изъяли ребёнка у матери.

Читайте также:

В Петербурге мать посадила годовалую дочь на горячую плиту

На шее убитой под Ростовом 8-летней девочки обнаружили пакет

Мужчина с ножом убил жену и ранил ребёнка в Норильске
#дагестан
#уголовное дело
#ребёнок
#насилие
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолёт из Хабаровска вынужденно сел в Братске из-за признаков инфаркта у пассажира
Самолёт «России» сел в Братске из-за признаков инфаркта у пассажира
18 мая 2024, 18:23

Фото: iStock/Takosan

Летевший из Хабаровска в Красноярск самолёт совершил вынужденную посадку из-за признаков инфаркта у одного из пассажиров. Об этом авиакомпания «Россия», на самолёте которой произошёл инцидент, сообщила РИА Новости.
Отмечается, что самолёт совершил вынужденную посадку с превышением допущенной массы в аэропорту Братска. Там 35-летнего мужчину с признаками инфаркта передали работникам скорой помощи.

В компании уточнили, что для вылета самолёта в Красноярск требуется осмотр технических специалистов, которые в Братске отсутствуют.

В настоящий момент с 15:00 мск до 03:00 мск аэропорт Братска закрыт на ежедневный регламент. По истечении этого времени первым рейсом сторонней авиакомпании прибудет технический специалист авиакомпании.

Читайте также:

Самолет из Уфы пришлось экстренно посадить в другом городе из-за неисправности

Самолет едва не сел на Ярославское шоссе и напугал водителей

Самолёт Москва – Оренбург подал сигнал тревоги и резко пошёл на снижение
#самолет
#аэропорт
#инфаркт
#пассажир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина с ножом убил жену и ранил ребёнка в Норильске
18 мая 2024, 18:11

Фото: iStock/tiero

В Норильске мужчина с ножом убил жену и ранил ребёнка в шею. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл во дворе одного из домов города. Мужчина, вооружённый ножом, зарезал свою жену, после чего ударил в шею 12-летнего сына. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу, он находится в реанимации.

Также в результате нападения пострадал мужчина, который попытался заступиться за мать с ребёнком.

Полицейские оперативно задержали нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток жестоко расправился с домработницей. Во время ссоры с 66-летней женщиной 16-летний парень нанёс ей 23 ножевых ранения и как минимум один раз ударил битой. Пострадавшая скончалась на месте.

Читайте также:

Суд арестовал подростка, убившего домработницу в Москве

На шее убитой под Ростовом 8-летней девочки обнаружили пакет

В Ленобласти гоночный автомобиль влетел в толпу на соревнованиях, один человек погиб
#убийство
#нападение
#нож
#ребёнок
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленобласти гоночный автомобиль влетел в толпу на соревнованиях, один человек погиб
Под Петербургом гоночное авто влетело в толпу людей, один человек погиб
18 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/sportpoint

Гоночный автомобиль влетел в толпу людей на соревнованиях под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Авария произошла на «Кубке Ленинградской области по ралли» в населённом пункте Мельниково.


В результате ДТП погиб один из зрителей. Ещё один человек пострадал, врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный водитель устроил смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, ещё двое детей находились в тяжёлом состоянии, а сам виновник аварии отделался лёгкими травмами. Отмечается, что автомобиль Mercedes, за рулём которого находился пьяный 19-летний Олег К., вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada.

Читайте также:

В ДТП на юге Москвы пострадали двое полицейских

Спасатели помогли водителю, пострадавшему в ДТП двух грузовых машин

Российский триатлонист Сысоев погиб в ДТП
#соревнования
#дтп
#автомобиль
#пострадавший
#погибший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал подростка, убившего домработницу в Москве
18 мая 2024, 16:54

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве арестовали 16-летнего подростка, убившего домработницу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что 17 мая парень в ходе конфликта нанёс 23 удара ножом и как минимум один удар битой 66-летней женщине. Она скончалась на месте от полученных ранений, не дождавшись прибытия скорой помощи.

Суд израл меру пресечения в виде заключения под стражу. До этого в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье УК РФ об убийстве.

В пятницу Следственный комитет России сообщил об обнаружении тела женщины с множественными ножевыми ранениями в частном доме в Новой Москве.

Читайте также:

В Екатеринбурге мужчина жестоко зарезал молодую девушку на глазах у прохожих

На шее убитой под Ростовом 8-летней девочки обнаружили пакет

В Петербурге мать посадила годовалую дочь на горячую плиту
#прокуратура
#москва
#убийство
#подросток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд избрал меру пресечения мужчине, совершившему покушение на Фицо
Суд в Словакии арестовал совершившего покушение на премьера Роберта Фицо
18 мая 2024, 16:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Специальный уголовный суд в Пезиноке постановил, что 71-летний пенсионер Юрай Цинтула, который обвиняется в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, будет содержаться под стражей. Об этом сообщает Словацкое телевидение.
Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство прокурора. Сторона обвинения была обеспокоена тем, что в противном случае преступник покинет страну или продолжит противоправную деятельность.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что текущее состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения не позволяет его транспортировать в больницу в Братиславе.

Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.

Читайте также:

Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

Покушение на Фицо: Почему пророссийского политика пытались убить в Европе

Премьер Фицо: Словакия не будет оказывать Украине военную помощь
#помощь
#политика
#страны
#заседание
#министр
#словакия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На шее убитой под Ростовом 8-летней девочки обнаружили пакет
18 мая 2024, 15:33

Фото: iStock/Motortion

На шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки нашли пакет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Местные жители отмечают, что подозреваемый в убийстве ребёнка путался в показаниях. Сначала он говорил, что подвёз школьницу и оставил, а затем – что передал другому человеку. Также очевидцы задаются вопросами об организации, в которой он работал. Там, по их словам, отказываются говорить об автомобиле, на котором передвигался злоумышленник.

На месте убийства полицейские также обнаружили электронную сигарету, которая по неподтверждённым данным и вывела их на след подозреваемого.

Трагедия произошла накануне, 17 мая. 25-летний водитель эвакуатора заметил проходившую мимо школьницу. Он заманил девочку в машину и увёз в поле недалеко от станицы Ольгинская. Родители пытались самостоятельно найти ребёнка 2,5 часа, после чего всё же обратились в полицию. Правоохранители обнаружили тело девочки в районе населённого пункта. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Читайте также:

Появились кадры с места убийства 8-летней девочки, похищенной в Ростовской области

Под Ростовом водитель эвакуатора похитил и убил 9-летнюю девочку

В Екатеринбурге мужчина жестоко зарезал молодую девушку на глазах у прохожих
#ростовская область
#убийство
#девочка
#трагедия
#уголовное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский флаг подняли над Рейхстагом
Мужчина с помощью дрона поднял российский флаг над Рейхстагом
18 мая 2024, 15:23

Фото: iStock/macky_ch

Мужчина прикрепил российский флаг к дрону и запустил его над зданием Рейхстага в Берлине. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что это произошло ещё 9 мая, однако снимки попали в сеть только несколько дней назад. Пресс-служба парламента Германии подтвердила данный инцидент.

По сообщению издания, квадрокоптер пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте порядка 20 метров.

Мужчину задержала берлинская полиция, которая начала расследование уголовного дела по статье о нарушении Закона о воздушном движении.

Кроме того, стало известно, что мужчину уже задерживали за нанесение символа «Z» на башню административной постройки в Потсдаме.

Читайте также:

На акциях ко Дню Победы в Берлине задержали десять человек

В Берлине полиция не позволила пройти шествию «Бессмертного полка» одним строем

Экоактивисты разрисовали краской фасад ведомства канцлера в Берлине
#германия
#россия
#флаг
#уголовное дело
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичка узнала об измене сожителя с проституткой из-за пропавших украшений
Секс-работница вынесла из квартиры москвичей ценностей на 450 тысяч рублей
18 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/Motortion

Сожитель москвички пригласил в гости проститутку, которая вынесла из квартиры ценностей на 450 тысяч рублей, об этом сообщает АГН.
По информации СМИ, 15 мая в полицию обратилась жительница столичного района Люблино.

Она сообщила, что из квартиры пропали украшения на общую сумму в 431 тысячу рублей, а также наличные деньги — 15 тысяч рублей. По словам потерпевшей, за день до этого её сожитель пригласил к ним в квартиру девушку лёгкого поведения. Вместе они распивали спиртные напитки, после чего проститутка исчезла.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

78.ru: в Петербурге женщина посадила годовалую дочь на горячую плиту

Человеческие череп и кости обнаружили в лесополосе в Ленобласти

Подозреваемый в покушении на премьера Словакии Фицо доставлен в суд
#проституция
#кража
#москва
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф