Польские пограничники избили и выдворили из страны пятерых сомалийцев

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Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей пятерых избитых беженцев, об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранкомитета РБ.
«Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В Госпогранслужбе уточнили, что прибывшие на место происшествия медики диагностировали у сомалийцев травмы ног и ссадины. Троих пострадавших пришлось госпитализировать, ещё двоих следователи забрали на допрос.
По словам беженцев, их задержали на территории Польши. Они просили об убежище, однако, были избиты и выкинуты через калитку на белорусскую сторону.
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Евгения Парфентьева