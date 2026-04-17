Организаторы отменили концерт Канье Уэста в Польше через два дня после анонса

17 апреля 2026, 23:32

Концерт Канье Уэста в Польше отменили через два дня после анонса

Концерт Канье Уэста на стадионе «Шленски» в Хожуве 19 июня отменили по «формально‑правовым причинам». Об этом сообщил директор площадки Адам Стшижевски.





Два дня назад организаторы фестиваля Superauto анонсировали Канье Уэста как хедлайнера мероприятия. Однако министр культуры Польши Марта Теньковская резко раскритиковала эти планы. Она назвала присутствие артиста в стране недопустимым из‑за его скандальных высказываний — в частности, заявлений о том, что он «любит Гитлера» и что «евреи на самом деле ненавидят белых».



«Присутствие репера, выражающего сочувствие Адольфу Гитлеру, в Польше, где во время Второй мировой войны действовали немецкие лагеря смерти, совершенно недопустимо. Художественная свобода не означает согласия на все», — заявила Теньковская.