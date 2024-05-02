Польские военные получили ранения на границе с Белоруссией

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На границе с Белоруссией камнями были ранены польский пограничник и солдат Войска польского. Об этом сообщается на сайте Пограничной стражи Польши.
Отмечается, что 1 мая польские патрули дважды подверглись нападению. При первом был ранен сотрудник Погранстражи. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.
В ходе второго инцидента камень прилетел в лицо солдату Войска польского.
За прошедшие сутки было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения в Польшу с территории Белоруссии.
По итогу, в лечебные учреждения были доставлены 10 иностранцев, среди которых была беременная женщина из Ирана.
Польские пограничники привели данные, согласно которым на охраняемом Подляским пограничным отрядом за апрель было зафиксировано свыше 5,3 тысяч попыток незаконного пересечения границы.
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В ходе второго инцидента камень прилетел в лицо солдату Войска польского.
За прошедшие сутки было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения в Польшу с территории Белоруссии.
По итогу, в лечебные учреждения были доставлены 10 иностранцев, среди которых была беременная женщина из Ирана.
Польские пограничники привели данные, согласно которым на охраняемом Подляским пограничным отрядом за апрель было зафиксировано свыше 5,3 тысяч попыток незаконного пересечения границы.
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Анастасия Чинкова