Польских пограничников подняли по тревоге из-за вторжения со стороны Украины

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В Польше на границе с Украиной сработали устройства, предупреждающие о приближении к территории страны. Об этом сообщает портал RMF24.
Польские пограничники были подняты по тревоге. «Вторжение» произошло в районе КПП Корчова – Краковец.
Оказалось, что к границе приблизилось стадо овец. Несколько животных успели ее пересечь. Польские офицеры предупредили об ответственности хозяина стада и отвели овец в загон. По информации портала, прежде уже были подобные инциденты.
Стадо овец со стороны Украины выходило на приграничную дорогу несколькими неделями ранее, однако захода на территорию Польши не было.
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Оказалось, что к границе приблизилось стадо овец. Несколько животных успели ее пересечь. Польские офицеры предупредили об ответственности хозяина стада и отвели овец в загон. По информации портала, прежде уже были подобные инциденты.
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Анастасия Хохлова