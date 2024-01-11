Католический священник устроил гей-оргию с мужчиной по вызову

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В Польше католическому священнику, который устроил гей-оргию в городе Домброва-Гурнича в приходе Пресвятой Девы Марии Ангельской, грозит восемь лет тюрьмы. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.
«В Польше арестовали священника Томаша Змажлы, которого считают организатором гей-оргии, после которой мужчину госпитализировали с передозировкой таблетками от эректильной дисфункции», - говорится в статье.
При этом уточняется, что в мероприятии также принимали участие работник эскорта и его приятель. Во время вечеринки мужчине по вызову стало плохо от принятой дозы таблеток для повышения потенции, и он потерял сознание. Тогда ему вызвали скорую помощь, однако священнослужители не пускали врачей, боясь быть разоблаченными. Тогда на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Только тогда удалось оказать помощь мужчине. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова