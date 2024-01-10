Священник из-за укуса клеща обезумел и отрезал себе половые органы

Фото: istock / nechaev-kon
В Чехии священник, который обезумел после укуса клеща, отрезал себе половой орган. Об этом пишет издание Daily Mail.
Инцидент произошел в селе около города Ческе-Будеевице. Мужчина заперся в доме и не пускал туда спасателей. Пожарным пришлось выломать три двери. Мужчина успел сильно травмировать свои гениталии.
Священника госпитализировали, но его состояние продолжало ухудшаться. Мужчина 10 дней находился в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Чешское издание Blesk со ссылкой на несколько источников сообщило, что у него ампутирован половый орган.
Генеральный викарий Ческе-Будеевице Давид Хенцль заявил, что это произошло из-за психоза, который вызвал клещевой энцефалит.
Читайте также:
В Иркутске ночью сгорели кафе и магазин
Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде
В Екатеринбурге таксист снёс машину скорой помощи, ехавшую на вызов
Священника госпитализировали, но его состояние продолжало ухудшаться. Мужчина 10 дней находился в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Чешское издание Blesk со ссылкой на несколько источников сообщило, что у него ампутирован половый орган.
Читайте также:
В Иркутске ночью сгорели кафе и магазин
Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде
В Екатеринбурге таксист снёс машину скорой помощи, ехавшую на вызов
Алина Юрчак