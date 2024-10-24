Польского фермера обвинили по двум уголовным статьям за обращение к Путину

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Окружная прокуратура города Гливицы в Польше предъявила обвинения фермеру и его дочери, которые развернули плакат с обращением к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в феврале этого года фермер принимал участие в блокировке автострады около погранперехода в Гожичках. Тогда он разместил на своем тракторе плакат с обращением к Путину. На нём он просил «разобраться с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».
Вскоре после этого активиста задержали. Полицейские изъяли у него баннер и флаг.
По данным прокуратуры, в отношении фермера и его дочери вынесли обвинительные заключения по статьям Уголовного кодекса Польши о призывах либо оправдании агрессивной войны, и пропаганде нацизма и других тоталитарных идеологий, разжигании ненависти на национальной, этнической, расовой и религиозной почве.
По одной из статей им грозит до пяти лет тюрьмы, а по второй – до трёх лет.
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Вскоре после этого активиста задержали. Полицейские изъяли у него баннер и флаг.
По данным прокуратуры, в отношении фермера и его дочери вынесли обвинительные заключения по статьям Уголовного кодекса Польши о призывах либо оправдании агрессивной войны, и пропаганде нацизма и других тоталитарных идеологий, разжигании ненависти на национальной, этнической, расовой и религиозной почве.
По одной из статей им грозит до пяти лет тюрьмы, а по второй – до трёх лет.
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Анастасия Чинкова