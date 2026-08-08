Полсотни разлагающихся трупов нашли в похоронном бюро

08 августа 2026, 12:25

В похоронном бюро США нашли больше 50 разлагающихся трупов

Фото: istockphoto/dominikherz

В районе американского города Чикаго Фар-Ист-Сайд полиция обнаружила более 50 человеческих останков в состоянии сильного разложения в местном похоронном агентстве. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.