Полсотни разлагающихся трупов нашли в похоронном бюро
В районе американского города Чикаго Фар-Ист-Сайд полиция обнаружила более 50 человеческих останков в состоянии сильного разложения в местном похоронном агентстве. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным следствия, руководство ритуальной службы подозревается в грубом нарушении санитарных норм. Тела длительное время хранились без использования холодильного оборудования в антисанитарных условиях. Как установили проверяющие, помещения заразили грызуны, что привело к ускоренному разложению биологических тканей и появлению личинок.
В настоящий момент на месте происшествия работают эксперты судебно-медицинской службы округа Кук. Специалистам предстоит провести оценку состояния останков, а также изучить документацию для идентификации личностей погибших.
Ожидается, что процедура опознания займет несколько дней. Представители похоронного бюро пока воздерживаются от публичных комментариев в связи с начатым расследованием.
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