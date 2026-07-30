В лесу Петербурга нашли труп мужчины с переломанными костями
В лесу Курортного района Санкт-Петербурга нашли тело мужчины с множественными переломами костей.
Прохожий наткнулся на тело в ночь на 29 июля неподалёку от реки Сестры. Погибший работал над восстановлением частично обрушившегося жилого дома на Большой Зелениной улице.
По предварительной версии следствия, руководитель «СтройПроекта» допустил нарушения техники безопасности на стройплощадке, что привело к несчастному случаю. После этого, как полагают оперативники, он попытался вывезти тело рабочего и спрятать его в лесном массиве.
Как сообщил источник «Известий», врачи зафиксировали повреждения внутренних органов погибшего и колотую рану на шее. Сейчас правоохранители допрашивают генерального директора подрядчика в рамках проверки по факту произошедшего.
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