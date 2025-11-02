В Сочи мужчина пытался сбежать от полиции вплавь по реке
В Сочи сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, которого подозревают в причинении вреда здоровью. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Как сообщили в полиции, заявление на него поступило в Центральный отдел, после чего правоохранители установили его возможное местонахождение на улице Чайковского и направились туда.
Увидев полицейских, подозреваемый попытался уйти от ответственности весьма необычным способом — спустился к реке и бросился наутёк прямо по воде. Однако далеко уйти ему не удалось: сотрудники быстро настигли беглеца и доставили его в отделение.
По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии. Для его осмотра на место вызвали бригаду скорой помощи.
Читайте также: