В Сочи мужчина пытался сбежать от полиции вплавь по реке

02 ноября 2025, 19:50

В Сочи задержанный нырнул в реку, спасаясь от полицейских

Фото: Istock / miodrag ignjatovic

В Сочи сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, которого подозревают в причинении вреда здоровью. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».