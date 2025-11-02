Пассажирам раздали коврики и матрасы в аэропорту Сочи из-за беспилотников
В аэропорту Сочи людям раздали коврики и матрасы из-за атаки БПЛА
В аэропорту Сочи из-за ночных ограничений, введённых после атаки беспилотников, было задержано более 25 рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Радар Сочи».
Чтобы минимизировать дискомфорт пассажиров, администрация терминала организовала дополнительные сидячие места, кулеры с водой, а также раздала коврики и надувные матрасы для семей с детьми.
К полудню ситуация нормализовалась: аэропорт вернулся к штатной работе, а скоплений людей не наблюдалось. Контроль за задержками и организацией работы пассажиров ведёт Южная транспортная прокуратура.
