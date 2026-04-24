Получившая три года за заселение исполнителей теракта в Крокусе была судима
Управляющая апарт-отеля, где незаконно жили исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», получила три года колонии. Ранее она провела за решеткой около 11 лет за расправы. Об этом пишет РИА Новости.
В 2007 году ей назначили 15 лет лишения свободы за подстрекательство и пособничество к преступлению. В апреле 2018 года осужденная вышла по УДО. Теперь суд признал женщину виновной в организации незаконного пребывания иностранцев. Следствие установило, что она не сообщила госорганам о приезде постояльцев. У прибывших не оказалось разрешения на временное проживание в России. Именно в этом апарт-отеле, по версии следствия, жили фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы.
Читайте также: