Полуголая девушка исполнила стриптиз на фоне флага России в Новороссийске

Полиция Новороссийска проверяет инцидент с исполнением стриптиза на фоне флага РФ
Полиция Новороссийска начала проверку после инцидента на городском пляже, где девушка исполнила стриптиз на фоне государственного флага России. Об этом сообщает местное издание «Новороссийский рабочий».



Инцидент произошёл вечером 7 августа на центральном пляже города. На втором этаже спасательной вышки девушка с обнаженными ягодицами танцевала под громкую музыку более часа.

На вышке были размещены два флага одинакового размера – государственный флаг России и флаг местного ресторана.

Инцидент вызвал возмущение среди местных жителей.

Местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, уделяя особое внимание соблюдению законодательства о государственной символике и норм общественной морали.

Анастасия Чинкова

