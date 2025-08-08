Полуголая девушка исполнила стриптиз на фоне флага России в Новороссийске
Полиция Новороссийска начала проверку после инцидента на городском пляже, где девушка исполнила стриптиз на фоне государственного флага России. Об этом сообщает местное издание «Новороссийский рабочий».
Инцидент произошёл вечером 7 августа на центральном пляже города. На втором этаже спасательной вышки девушка с обнаженными ягодицами танцевала под громкую музыку более часа.
На вышке были размещены два флага одинакового размера – государственный флаг России и флаг местного ресторана.
Инцидент вызвал возмущение среди местных жителей.
Местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, уделяя особое внимание соблюдению законодательства о государственной символике и норм общественной морали.
