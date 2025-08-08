Полуголая девушка исполнила стриптиз на фоне флага России в Новороссийске

08 августа 2025, 21:55

Полиция Новороссийска проверяет инцидент с исполнением стриптиза на фоне флага РФ

Фото: iStock/macky_ch

Полиция Новороссийска начала проверку после инцидента на городском пляже, где девушка исполнила стриптиз на фоне государственного флага России. Об этом сообщает местное издание «Новороссийский рабочий».